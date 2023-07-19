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Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

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Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

На полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.

Президенты Казахстана и Таджикистана
Президенты Казахстана и Таджикистана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.

Также сегодня президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом. А вчера посетил мечеть Пророка Мухаммеда в Медине.

Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон посещал Казахстан в начале мая.

Главы государств провели переговоры, а также подписали важный для сотрудничества двух стран документ.

Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и традиционное гостеприимство казахского народа.

Кроме того, президент Таджикистана был награжден орденом "Алтын Қыран".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029320-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-tadzhikistana-emomali-rahmonom/

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