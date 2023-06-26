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Запрашивали ли власти России помощь по линии ОДКБ, рассказали в МИД

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Миротворцы ОДКБ
Военные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, просили ли власти России помощь по линии ОДКБ из-за ситуации в стране в эти выходные, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"По линии МИД с российской стороны никакой помощи не запрашивалось. Официально – нет", – сказал Айбек Смадияров.

Он также ответил на уточняющий вопрос журналистов, о том, если от президента России такое предложение поступит, то будет ли оказана помощь в рамках ОДКБ.

"Это (направляют помощь – прим. ред.) только в рамках оговоренных этой организацией условий и правил. Посмотрите правила этой организации, там все написано", – резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2026445-zaprashivali-li-vlasti-rossii-pomosch-po-linii-odkb-rasskazali-v-mid/

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