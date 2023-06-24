В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа ЧВК "Вагнер"

Военные. Иллюстративное фото: odkb-csto.org

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что России не понадобится помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает "Лента.ру".

"Я думаю, это не потребуется. Нам необходимо срочно принять меры, чтобы этот мятеж не распространялся дальше задекларированных действий, чтобы его локализовать в начале. Самое главное сегодня — чтобы всем было понятно, что делать и как делать. Я думаю, что действия ОДКБ здесь не нужны. Здесь больше не ресурсы нужны, а правильные решения", — объяснил он.

Отметим, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

При этом высшим органом организации является Совет коллективной безопасности, который состоит из глав государств-членов. Он рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

1 января 2023 года на должность Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности был назначен казахстанский государственный и политический деятель Имангали Тасмагамбетов.

Напомним, сегодня ночью в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Между тем посольство РК в РФ также сделало заявление. Казахстанцев в связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России попросили воздержаться от их посещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026244-v-rossii-vyskazalis-o-vozmozhnosti-uchastiya-odkb-dlya-podavleniya-myatezha-chvk-vagner/