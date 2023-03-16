Эрдоган встретил Токаева в резиденции "Кулие" в Турции (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Турцию. Его встретил глава Турецкой Республики, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции "Кулие", – говорится в сообщении.

В Анкару, столицу Турции, казахстанский президент прибыл вчера вечером.

Касым-Жомарт Токаев в Турции. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, вчера стало известно, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит Турцию с рабочим визитом.

Президент прибыл в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее президенты Казахстана и Турции встречались в октябре прошлого года в Астане. Тогда глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Во время визита Эрдогана в Астану главы государств провели переговоры – президент Турции подчеркнул, что в период глобальной и региональной нестабильности требуется укрепить взаимодействие тюркских государств, поэтому особое значение приобретает обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и повышение экономического благосостояния Казахстана – братской страны и стратегического партнера Турции.

Позже Касым-Жомарт Токаев наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом за вклад в укрепление и развитие отношений между Казахстаном и Турцией.

"Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов", – подчеркнул Токаев.

Также во время визита президенты сыграли друг с другом в настольный теннис, а на следующий день, на VI саммите СВМДА в Астане, Эрдоган в начале своей речи назвал Токаева братом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013177-erdogan-vstretil-tokaeva-v-rezidentsii-kulie-v-turtsii/