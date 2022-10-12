Токаев встретил Эрдогана в аэропорту Астаны

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в нашу страну с государственным визитом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным визитом.

"В столичном аэропорту президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев", – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Астану с государственным визитом прилетел эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. В аэропорту его встретил президент Токаев.

Сегодня в Акорде состоялась встреча лидеров Казахстана и Катара. По итогам переговоров в расширенном формате стороны подписали 12 документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992347-tokaev-vstretil-erdogana-v-aeroportu-astany/