Токаев сыграл в настольный теннис с Эрдоганом (фото)
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Президент Реджеп Тайип Эрдоган находится в Астане с государственным визитом. После нескольких встреч главы Казахстана и Турции сыграли в настольный теннис. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".
"Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган сыграли в настольный теннис", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня президент Турции прибыл в Астану с государственным визитом.
Лидеры Казахстана и Турции провели переговоры, а также заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом за вклад в укрепление и развитие отношений между Казахстаном и Турцией.
"Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов", – подчеркнул Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992393-tokaev-sygral-v-nastolnyy-tennis-s-erdoganom-foto/