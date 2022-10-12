Токаев сыграл в настольный теннис с Эрдоганом (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: t.me/bort_01

Президент Реджеп Тайип Эрдоган находится в Астане с государственным визитом. После нескольких встреч главы Казахстана и Турции сыграли в настольный теннис. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган сыграли в настольный теннис", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Турции прибыл в Астану с государственным визитом.

Лидеры Казахстана и Турции провели переговоры, а также заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом за вклад в укрепление и развитие отношений между Казахстаном и Турцией.

"Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов", – подчеркнул Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992393-tokaev-sygral-v-nastolnyy-tennis-s-erdoganom-foto/