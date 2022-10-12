Токаев присудил Эрдогану орден "Достык" І степени

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом за вклад в укрепление и развитие отношений между двумя странами. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"За большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой наградить орденом "Достық" І степени Эрдогана Реджепа Тайипа – президента Турецкой Республики", – говорится в указе главы государства.

Позже в Акорде состоялась церемония награждения, в ходе которой Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну.

"Благодаря Вашей конструктивной политике повысился авторитет Турции в мире. Все международное сообщество уважает Вашу страну как развитое государство, обладающее большим потенциалом. С давних времен Турция – страна, связанная с нами общими корнями. Вы являетесь ближайшим и надежным стратегическим партнером Казахстана", – отметил глава государства.

По словам президента Казахстана, Реджеп Тайип Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих два народа.

"Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Организация тюркских государств, которая изначально была создана как совет и теперь стала полноценной организацией, – яркое тому подтверждение. Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве. Он подчеркнул, что наши братские страны вместе идут в будущее.

"Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом "Достық" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов", – заявил Токаев.

Напомним, сегодня президент Турции прибыл в Астану с государственным визитом.

Лидеры Казахстана и Турции провели переговоры, а также заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992384-tokaev-prisudil-erdoganu-orden-dostyk-i-stepeni/