Токаев и Эрдоган провели переговоры

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: akorda.kz

Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что они принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом.

"Уверен, Ваш сегодняшний государственный визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Мы придаем важное значение расширению взаимодействия с Турцией. Этот вопрос находится на моем личном контроле. Полагаю, что сегодня мы обменяемся мнениями по повестке нашей встречи и придем к взаимным договоренностям", – сказал глава государства.

В свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рад новой встрече с Касым-Жомартом Токаевым после его государственного визита в Турцию в мае и двусторонней встречи в Нью-Йорке.

"Сегодня мы проведем четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Завтра мы примем участие в саммите СВМДА. Убежден, что проводимые под Вашим руководством реформы будут способствовать сохранению мира и повышению благосостояния народа Казахстана. Убежден, что президентские выборы, которые пройдут 20 ноября, принесут благо Справедливому и Новому Казахстану. Желаю Вам успеха на предстоящих выборах", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: akorda.kz

Президент Турции также подчеркнул, что в период глобальной и региональной нестабильности требуется укрепить взаимодействие тюркских государств, поэтому особое значение приобретает обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и повышение экономического благосостояния Казахстана – братской страны и стратегического партнера Турции.

"Подписанные в ходе Вашего государственного визита в Турцию совместное заявление и документы о сотрудничестве в различных областях придали новый импульс нашим отношениям. Сегодня к этим соглашениям добавится еще ряд новых документов. Хочу еще раз поблагодарить Вас за оказанное мне и моей делегации гостеприимство на казахской земле", – отметил президент Турции.

Напомним, президент Турции Эрдоган прибыл в Астану с государственным визитом сегодня, 12 октября. В столичном аэропорту его встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992369-tokaev-i-erdogan-proveli-peregovory/