Эрдоган поблагодарил Токаева и назвал его братом

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

Глава Турции на VI саммите СВМДА в Астане начал свою речь с "братского приветствия" - братом он назвал Касым-Жомарта Токаева, а также поблагодарил "казахских братьев", передает корреспондент NUR.KZ.

"Дорогой мой брат, господин Касым-Жомарт Токаев, дорогие главы государств, я рад участвовать в этом совещании (саммите СВМДА - прим.ред.). Выражаю благодарность господину Токаеву лично и всем казахским братьям за такое гостеприимное мероприятие.

Я счастлив, что принимаю здесь участие. Желаю, чтобы это совещание принесло пользу и благо всем нашим людям", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что также Эрдоган в своей речи упомянул кризис в Украине и заявил о стремлении Турции "остановить кровопролитие".

Напомним, президент Турции прилетел в Астану с государственным визитом вчера, 12 октября. У трапа самолета его встретил Токаев. Вчера после переговоров главы государств сыграли в настольный теннис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992538-erdogan-publichno-nazval-tokaeva-bratom/