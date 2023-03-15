Токаев совершит визит в Турцию

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит Турцию с рабочим визитом, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента Республики Казахстан.

16 марта президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в Астане с государственным визитом в октябре прошлого года. Тогда турецкий лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также президенты двух стран провели заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Кроме того, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом за вклад в укрепление и развитие отношений между двумя странами.

Согласно информации на официальном сайте ОТГ, Организация тюркских государств – межправительственная организация, основной целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркскими государствами. Странами-членами ОТГ являются Казахстан, Турция, Кыргызстан, Азербайджан и Узбекистан. Наблюдателями – Венгрия, Туркменистан, а также признанное Турцией государство Северный Кипр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012931-tokaev-sovershit-vizit-v-turtsiyu/