Нехватку бюллетеней на избирательных участках за рубежом объяснили в МИД

Бюллетени для голосования. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, почему на некоторых участках за рубежом казахстанцам не хватило бюллетеней для голосования на выборах президента республики, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что многие казахстанцы, планировавшие поездку за рубеж на день выборов, не уведомили заранее консульство о желании проголосовать.

И в итоге консульства заказали бюллетени строго из расчета на количество избирателей, заранее сообщивших о намерении отдать голос.

"Многие казахстанцы не сообщают о том, что выезжают за рубеж. Они знают о проведении выборов. Об этом не вчера ведь стало известно. Граждане планируют поездку за рубеж. Билеты и визы они оформляют заранее.

Однако не уведомляют нас о намерении проголосовать за рубежом. Туристы или граждане, по личным причинам находящиеся за рубежом, приходят в избирательные участки и заявляют о том, что хотят проголосовать. А для них бюллетени не предусмотрены", — сказал Смадияров.

Такая ситуация, по его словам, сложилась в частности в турецком городе Анталья.

"Там много наших граждан. Однако на учете консульства состоят только 22 человека. Сотрудники консульства обзвонили каждого из них. Затем заранее заказали бюллетени. Однако наши граждане, обратившись в избирательный участок за рубежом, выражали недовольство из-за нехватки бюллетеней", — заявил Смадияров.

Смадияров также сообщил, в каких странах казахстанцы были наиболее активны на выборах президента 20 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998293-nehvatku-byulleteney-na-izbiratelnyh-uchastkah-za-rubezhom-obyasnili-v-mid/