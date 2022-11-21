В каких странах казахстанцы были наиболее активны на выборах президента, рассказали в МИД

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о ходе голосования на избирательных участках за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что Министерством иностранных дел завершена работа по обеспечению работы избирательных участков при учреждениях Казахстана за рубежом – их открывали на период проведения внеочередных выборов президента.

Он напомнил, что в целом в 53 странах мира было открыто 68 избирательных участков с общим числом избирателей 12 841.

При этом он заявил, что наблюдалась высокая активность среди казахстанцев за рубежом.

"Все участковые избирательные комиссии за границей завершили свою работу. Проголосовало 11 360 граждан Казахстана. Это 88,47% избирателей.

В России проголосовало большинство граждан Казахстана – 2600 человек. Турция находится на втором месте по количеству избирателей – 1423 человека. На втором месте Узбекистан, с 591 человеком", — резюмировал спикер.

Напомним, выборы президента Казахстана состоялись вчера, 20 ноября. Сегодня ЦИК объявил предварительные итоги, согласно которым наибольшее количество голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998278-v-kakih-stranah-kazahstantsy-byli-naibolee-aktivny-na-vyborah-prezidenta-rasskazali-v-mid/