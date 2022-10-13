Владимир Путин прилетел в Астану

Владимир Путин. Фото: t.me/KZgovernment

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где его встретил премьер-министр Казахстана. Российский президент примет участие в ряде международных мероприятий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

В столичном аэропорту Владимира Путина встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Путин примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств.

Кроме того, ожидается участие президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

Сегодня в Астане будет проходить саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Завтра же состоится заседание Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством Казахстана.

Напомним, что в казахстанскую столицу уже прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вчера в Астану с государственным визитом также прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Ирана Ибрахим Раиси.

Во вторник вечером в столицу Казахстана прибыл эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992476-vladimir-putin-priletel-v-astanu/