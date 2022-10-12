Президенты Кыргызстана и Узбекистана прилетели в Астану

Премьер РК Алихан Смаилов и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Фото: Prezident.kg

В Астану с государственным визитом прибыли президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев. Обоих лидеров в аэропорту встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает официальный Telegram-канал правительства Казахстана.

"Президент Кыргызстана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия", - гласит сообщение.

Также в столицу прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Президент Узбекистана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (12-13 октября), заседании Совета глав государств СНГ (14 октября) и саммите "Центральная Азия – Россия"(14 октября)", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля Токаев прибыл в кыргызский город Чолпон-ата для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Там он встретился с президентами Кыргызстана и Узбекистана Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиеевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992388-prezident-kyrgyzstana-sadyr-zhaparov-pribyl-v-astanu/