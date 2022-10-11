Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны

Касым-Жомарт Токаев и Тамим бин Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В рамках визита завтра планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов. 13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее в МИД Казахстана сообщали, что 11 глав государств примут участие в саммите СВМДА в Астане. Мероприятие состоится 12-13 октября.

Также мы писали, что полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы в связи с проведением крупных мероприятий с участием глав иностранных государств и правительств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992185-tokaev-vstretil-emira-katara-v-aeroportu-astany/