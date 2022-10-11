Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.
В рамках визита завтра планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов. 13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Ранее в МИД Казахстана сообщали, что 11 глав государств примут участие в саммите СВМДА в Астане. Мероприятие состоится 12-13 октября.
Также мы писали, что полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы в связи с проведением крупных мероприятий с участием глав иностранных государств и правительств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992185-tokaev-vstretil-emira-katara-v-aeroportu-astany/