Александр Лукашенко прибыл в Астану. Фото: t.me/KZgovernment

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в запланированных мероприятиях международного уровня, передает официальный Telegram-канал правительства РК.

В аэропорту столицы белорусского президента встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В Астане Александр Лукашенко примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в качестве главы государства – наблюдателя СВМДА и заседании Совета глав государств СНГ.

Сегодня, 12 октября, в Астану с государственным визитом прибыли президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Накануне в столицу Казахстана прилетел эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

12-13 октября в Астане состоится шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примут участие 11 глав государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992396-aleksandr-lukashenko-pribyl-v-astanu/