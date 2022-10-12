Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану (видео)

Эмомали Рахмон прибыл в Астану. Кадр из видео: t.me/KZgovernment

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан для участия в ряде крупных мероприятий, запланированных в ближайшие дни, передает официальный Telegram-канал правительства РК.

Премьер-министр Алихан Смаилов встретил президента Таджикистана в аэропорту Астаны.

Ожидается, что Эмомали Рахмон примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

Справочно: 12-13 октября в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором в общей сложности примут участие около 50 делегаций.

14 октября в столице также пройдет заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого будут обсуждены ключевые вопросы деятельности Организации. Ожидается, что в заседании примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

В этот же день в Астане состоится саммит "Центральная Азия – Россия", где обсудят вопросы регионального сотрудничества в сферах торговли, культуры, безопасности и др.

В Астану с государственным визитом уже прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Накануне в столицу Казахстана прилетел эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

В столицу Казахстана также прилетели глава МИД России Сергей Лавров, заместитель Си Цзиньпина Ван Цишань.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992413-prezident-tadzhikistana-emomali-rahmon-pribyl-v-astanu/