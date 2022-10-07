Какие мероприятия посетит Токаев на следующей неделе, рассказали в Акорде

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Анонс международных мероприятий, в которых на следующей неделе примет участие Касым-Жомарт Токаев, опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Так, 11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

️12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций", - говорится в сообщении.

️14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия – Россия".

15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Ранее в казахстанском МИДе сообщали о подготовке к визиту главы Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991579-kakie-meropriyatiya-posetit-tokaev-na-sleduyuschey-nedele-rasskazali-v-akorde/