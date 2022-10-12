В Астану прибыл президент Ирана (видео)

Алихан Смаилов и Ибрахим Раиси. Кадр из видео: t.me/KZgovernment

В Астану прибыл авиаборт с президентом Ирана – политика в аэропорту встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси прибыл в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов", – говорится в сообщении.

Саммит СВМДА пройдет в Астане 12-13 октября. Ожидается, что он станет одним из наиболее масштабных политических событий в регионе в постпандемийный период.

В мероприятии примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

Также в саммите примет участие президент Беларуси, которая является государством-наблюдателем СВМДА.

Ранее в столицу Казахстана с госвизитом уже прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Накануне в столицу Казахстана прилетел эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

В столицу Казахстана также прилетели глава МИД России Сергей Лавров и заместитель председателя КНР Си Цзиньпина Ван Цишань.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992415-v-astanu-pribyl-prezident-irana/