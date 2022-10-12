Глава МИД России Лавров прибыл в Астану

Сергей Лавров прибыл в Астану. Фото: t.me/MID_Russia

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в казахстанскую столицу для участия в заседании совета министров иностранных дел СНГ, передает официальный Telegram-канал МИД РФ.

Глава МИД России прибыл в Астану для участия в заседании совета министров иностранных дел СНГ. Первая встреча у Лаврова состоялась с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Представитель МИД России Мария Захарова также опубликовала фотографии с заседания совета министров иностранных дел СНГ в столице Казахстана.

Тем временем в Астану с государственным визитом уже прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Накануне в столицу Казахстана прилетел эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

12-13 октября в Астане состоится шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примут участие 11 глав государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992400-glava-mid-rossii-lavrov-pribyl-v-astanu/