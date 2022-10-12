Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану

Ильхам Алиев. Фото: trend.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Астану. Его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает Telegram-канал правительства РК.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Республику Казахстан для участия в крупных международных мероприятиях, которые пройдут в Астане.

В аэропорту столицы высокого гостя встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Ожидается, что Ильхам Алиев примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.

Справочно: 12-13 октября в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

Напомним, 24 августа президент Токаев совершил официальный визит в Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым. По итогам встречи стороны подписали 10 договоров о сотрудничестве.

12-13 октября в Астане состоится шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примут участие 11 глав государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992381-prezident-azerbaydzhana-ilham-aliev-pribyl-v-astanu/