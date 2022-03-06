Европейское СМИ: Казахстан пытается положить конец российско-украинскому конфликту

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Президент Франции Эммануэль Макрон пытается помочь стабилизировать ситуацию в Украине, ведя переговоры с Путиным и Зеленским и призывая их к диалогу. Однако лидеры ЕС и НАТО вряд ли могут повлиять на Кремль. Политический обозреватель Ник Пауэлл считает, что помочь завершению конфликта могут усилия президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает EU Reporter.

"Именно усилия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, вероятнее всего, помогут найти выход из конфликта, если и когда у сторон появится желание ими (усилиями - прим.ред.) воспользоваться", - считает Пауэлл.

Как пишет издание, в последние дни небо над Казахстаном стало более оживленным, чем обычно. Авиакомпании искали новый маршрут между Азией и Европой после того, как им пришлось изменить свои маршруты из-за ситуации в Украине и санкций против России.

Аэронавигационная компания "Казаэронавигация" заявила, что готова и способна справиться с утроением трафика до примерно 450 рейсов в день.

"Это положительный ответ на кризис со стороны страны, которая не желает становиться сторонником вторжения России в Украину ни дипломатическим, ни военным путем, отправляя войска. Казахстан не последовал примеру России в признании сепаратистских республик на востоке Украины", - напоминает политический обозреватель.

В материале отмечается, что возмущение казахстанского правительства заявлением члена британского парламента о введении санкций не только против России, но и против Казахстана, совсем неудивительно. После этого МИД РК вызвал посла Великобритании для разъяснения слов о санкциях. Однако во время проведенной вчера видео-встречи между послом Великобритании, государственным министром Великобритании и заместителем министра иностранных дел Казахстана британская сторона заверила, что Соединенное Королевство не намерено вводить какие-либо санкции против Казахстана.

Между тем Standard and Poor оставило кредитный рейтинг Казахстана без изменений, считая проблемы с российской торговлей "преодолимыми и не влияющими на ключевой экспорт", говорится в статье.

Соглашение о том, что казахстанские грузы будут использовать латвийские порты вместо российских, было заключено правительствами двух стран 3 марта. Торговля по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, также известному как Средний коридор, открывает большие возможности для движения в обход России. Он связывает Китай и Казахстан с Европой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

"Реакция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на вторжение в Украину включала не только действия по защите экономических интересов его страны. Он также работает по телефону, разговаривая с президентами Украины и России.

В разговоре с президентом Зеленским он обсудил гуманитарное сотрудничество и важность переговоров для прекращения боевых действий в Украине. В своем телефонном разговоре с президентом Путиным Токаев подчеркнул исключительную важность достижения компромиссного соглашения в ходе любых переговоров.

Когда и готов ли российский президент пойти на компромисс, еще неизвестно, но в интересах всего мира, а не только Казахстана, возможность остается открытой, несмотря на непрекращающиеся мрачные новости из Украины в настоящее время", - заключил Пауэлл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959581-evropeyskoe-smi-kazahstan-pytaetsya-polozhit-konets-rossiysko-ukrainskomu-konfliktu/