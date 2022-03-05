МИД: Великобритания не намерена вводить санкции против Казахстана

Иллюстративное фото: Facebook / British Embassy in Kazakhstan

Замглавы казахстанского МИД Роман Василенко в онлайн-формате встретился с государственным министром по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки Великобритании Лордом Тариком Ахмадом, а также принял посла Великобритании в Казахстане Кэти Лич. Об этом сообщает официальный сайт министерства иностранных дел РК.

Собеседники обсудили казахстанско-британское сотрудничество, ситуацию в Украине и предпринимаемые на международном уровне шаги по прекращению боевых действий и возвращению сторон к ее разрешению мирными способами.

"Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине", - говорится в сообщении.

По итогам встреч было подтверждено полное взаимопонимание по всему спектру обсужденных тем и выражена взаимная готовность к дальнейшему активному и всестороннему развитию двусторонних отношений, добавили в министерстве.

Напомним, 1 марта член парламента Великобритании Маргарет Ходж, выступая в парламенте, заявила о том, что нужно ввести санкции не только в отношении лиц из России, но и против "клептократов, поддерживающих Путина", из таких стран, как Казахстан и Азербайджан.

После заявления Ходж британского посла вызвали в МИД Казахстана для разъяснения слов парламентария.

Отметим, ранее официальную позицию Казахстана в этой ситуации озвучили в Минобороны РК - замминистра заявил, что Казахстан не поддерживает ни одну из сторон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959469-mid-velikobritaniya-ne-namerena-vvodit-sanktsii-protiv-kazahstana/