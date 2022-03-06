Путин рассказал, при каких условиях готов приостановить спецоперацию в Украине

Владимир Путин. Фото: VLADIMIR SMIRNOV/POOL/AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В разговоре Путин рассказал Эрдогану о ходе специальной военной операции в Украине. Он подчеркнул, что операция идет по плану и в соответствии с графиком.

Также российский лидер подтвердил, что РФ готова к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта.

Тем не менее, Путин подчеркнул, что попытки затянуть переговорный процесс бессмысленны. По его мнению, украинские силовики пользуются этим для перегруппировки своих сил и средств.

"В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Президент России выразил надежду, что в ходе третьего раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход.

В сообщении Кремля также указывается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку "набирающей обороты в ряде западных государств кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей".

Напомним, ранее США и Канада призвали своих граждан покинуть Россию.

Кроме того, в Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на военные рельсы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959612-putin-rasskazal-pri-kakih-usloviyah-budet-priostanovlena-spetsoperatsiya-v-ukraine/