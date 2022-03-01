Токаев высказался о ситуации вокруг Украины и России, призвав страны к миру

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в своем в Twitter призвал Украину и Россию приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием сложившейся ситуации.

Президент Казахстана призвал Украину и Россию приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

"Другого пути нет", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Казахстан готов предоставить свои услуги, если это потребуется.

"Плохой мир лучше хорошей войны". Без мира не будет развития. Казахстан готов предоставить свою площадку, если это потребуется", – отметил президент.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев на XXII внеочередном съезде Nur Otan также высказался о ситуации вокруг Украины и России – он призвал страны найти общий язык.

Накануне министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди "на полях" сессии Совета ООН по правам человека заявил, что площадку для переговоров России и Украины готов предоставить Казахстан. При этом, по его словам, министр отметил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет. Первые переговоры делегаций России и Украины прошли вчера на территории Беларуси. Стороны ожидают новую встречу в ближайшие дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958709-tokaev-vyskazalsya-o-situatsii-vokrug-ukrainy-i-rossii/