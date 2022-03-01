Санкции против клептократов из Казахстана и Азербайджана "за поддержку Путина" предложили ввести в британском парламенте

Маргарет Ходж. Фото: Pool / Pool / Getty Images

Член парламента Великобритании Маргарет Ходж заявила о том, что нужно ввести санкции не только против России, но и против стран, которые, по ее мнению, поддерживают Путина. В число таких стран, по ее мнению, входит и Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом Ходж сообщила на своей официальной странице в Twitter, прикрепив к посту видео с выступления в парламенте.

Член партии лейбористов написала, что озвучила британскому МИДу два вопроса, связанных с ситуацией в Украине.

Первый вопрос связан с введением санкций в отношении членов Госдумы России на фоне эскалации конфликта в Украине.

Во втором вопросе парламентарий отметила, что вопрос санкций, по ее мнению, касается не только России, но и "клептократов" из других юрисдикций, "поддерживающих Путина", таких как Казахстан и Азербайджан.

Эти страны, по словам Ходж, тоже должны попасть под ограничения.

В ответ на запрос глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что ведомство уже работает над введением санкций в отношении депутатов Госдумы России.

Кроме того, Трасс заявила, что рассматривает вопрос об ограничениях для Казахстана и других юрисдикций. В качестве примера она привела Беларусь, против которой соответствующие документы уже приняты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958686-sanktsii-protiv-kleptokratov-iz-kazahstana-i-azerbaydzhana-za-podderzhku-putina-predlozhili-v-britanskom-parlamente/