Иностранные самолеты облетают Россию и Украину: что происходит в небе над Казахстаном

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Глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев рассказал, что происходит в казахстанском небе в связи с тем, что часть авиакомпаний изменила свои маршруты из-за конфликта между Украиной и Россией – многие из них теперь летают через Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в казахстанском МИИР сообщили о дополнительной прибыли Казахстана в 1,5 млн долларов из-за увеличения рейсов из Европы.

Глава КГА Талгат Ластаев рассказал нашему корреспонденту о ситуации в казахстанском небе.

- Увеличение количества иностранных самолетов, пролетающих через Казахстан – связано ли это с ситуацией в Украине и отказом летать через Россию?

- Как только возникла ситуация с запретом полетов в воздушном пространстве Украины, а затем над частью Беларуси, ряд иностранных компаний начали летать южнее, и в том числе через Казахстан.

С момента начала этих событий у нас кратковременно увеличилась в 3,5-4 раза интенсивность воздушного движения. Это по западу – Мангистауская область, в том регионе идет увеличение.

Далее были введены взаимные запреты на полеты со стороны Европейских государств и зеркальные меры со стороны России. Здесь уже часть потока иностранных компаний стала облетать Россию. Если мы говорим об авиакомпаниях Юго-Восточной Азии, Индии, Катара, то они беспрепятственно летят через территорию России, на них ограничения не распространяются.

- Сильно ли от этого "выигрывает" Казахстан?

- Если по общему количеству полетов смотреть, ничего большого пока не выигрываем, там небольшое увеличение – потому что с одной стороны часть иностранных компаний из-за того, что не могут пролететь над Россией, они облетают и Казахстан в том числе.

С другой стороны, по той же самой причине они летят южнее и вместо России летят по территории Казахстана. Баланс практически сохранен.

- Есть авиакомпании, которые никогда не летали над Казахстаном, а сейчас изменили маршруты?

- К примеру, через нас перенаправили свои полеты Малазийская авиакомпания Malaysia Airlines, EVA Air - это Тайвань, Jet Airways - это Индия, Biman Bangladesh Airlines - это Бангладеш. Те компании, которые отреагировали на ограничения.

Европейские компании, в принципе, также использовали наше воздушное пространство, просто полеты были не в таких количествах.

Это зависит от дестинации (места назначения - прим.ред.) – если это Юго-Восточная Азия и южнее, там выгоднее именно по южному маршруту лететь. Если мы говорим о Японии или Finnair, они летят выше, севернее, через Северный Ледовитый океан.

- Сколько самолетов обслуживается в сутки сейчас? На сколько это больше, чем обычно?

- С учетом пандемии и так далее выполнялось порядка 150-200 рейсов.

24 февраля у нас было выполнено 257 рейсов, не планировавших пролеты через воздушное пространство Казахстана. В целом, через Казахстан ежесуточно выполняется 600 рейсов.

Эта зона первоначально - Украина и часть Беларуси - она была под запретом на полеты.

- Какая плата взимается за полет над территорией Казахстана?

- В среднем плата зависит от параметров воздушного судна. В первую очередь, от взлетной массы. Чем тяжелее воздушное судно, тем выше плата. Средний тариф от 80 до 100 долларов за 100 км. Эта плата достаточно низкая в сравнении с другими странами, в том числе и в СНГ. Она создает стимул, чтобы летать через Казахстан.

- Готовы ли казахстанские диспетчеры к такому потоку?

- Абсолютно готовы. У нас управлением воздушным движением занимается РГП "Казаэронавигация", инфраструктура и персонал готов к любому увеличению. Ситуация показала, что без каких-либо сбоев в штатном порядке все рейсы были обслужены.

- Как быстро согласовываются полеты над территорией Казахстана?

- По регламенту, компания заблаговременно подает заявку на пролеты, на обработку заложено 72 часа – как правило, это гораздо быстрее. Есть полеты с посадкой и без.

Если полеты без посадки, то есть в верхнем воздушном пространстве, они фактически в уведомительном порядке (согласовываются - прим.ред.) – авиакомпания отправляет "Казаэронавигации" план полетов, там есть ряд требований, в том числе оплата за навигационное обслуживание, если все это не вызывает вопросов – быстро это выдается.

Если с посадкой, нужно подтверждение слотов в аэропорту - если это техпосадка, для дозаправки, аэропорт сообщает, что в это время слот подтвержден, это время приема и выпуска воздушного судна, тогда выдается разрешение.

- Как увеличатся доходы аэропортов при увеличении рейсов через Казахстан?

- Основные хабы, через которые у нас осуществляются международные рейсы, – это Нур-Султан, Алматы и Актау.

Нельзя однозначно сказать, что через Казахстан теперь пошел поток – где-то он увеличивается, где-то зеркально применяются другие ограничения, он может уменьшаться. Поэтому судить о том, насколько это повлияло, наверное, мы сможем через месяц, в зависимости от того, как ситуация дальше развернется. Но мы стараемся максимизировать эффект.

- Увеличили ли количество сотрудников-диспетчеров? Увеличили ли им заработные платы?

- Зарплата постоянно индексируется, потому что увеличивается расчетный показатель и т.д., это постоянный процесс. Что касается одномоментного увеличения – все работает в штатном режиме, каких-то авральных ситуаций нет. Количество смен не увеличилось.

У нас навигация с достаточно большим запасом мощности работает, поэтому никакой дополнительной нагрузки не ощущается с этой точки зрения.

- Что нужно сделать, чтобы нарастающий авиапоток не остановился?

- Абсолютная стабилизация вопроса обеспечения авиатопливом – чтобы не было дефицита при увеличении рейсов. Ряд вопросов по платежам за аэропортовское обслуживание, платежи за навигацию, чтобы работа с транзакциями не останавливалась, они тоже могут нанести ущерб оперативности полетов.

У нас есть технические центры – мы хотим, чтобы иностранные компании могли их использовать для технического обслуживания.

Нужно увеличивать количество рейсов – у нас есть запас в договоренностях с другими странами. Мы можем увеличить количество рейсов в Германию, Европу, в Великобританию и другие государства – у нас правовая база создана, не надо дополнительно договариваться.

В 12 аэропортах был внедрен режим открытого неба, мы хотим этот режим после смягчения пандемии продолжать, потому что он дает возможность авиакомпаниям без дополнительных процедур прилетать в наши аэропорты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958990-inostrannye-samolety-obletayut-rossiyu-i-ukrainu-chto-proishodit-v-nebe-nad-kazahstanom/