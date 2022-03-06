США и Канада призвали своих граждан покинуть Россию

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Соединенные Штаты Америки и Канада призывают своих граждан покинуть Россию, пока доступны авиарейсы из страны. Об этом говорится в сообщениях на официальных сайтах Государственного департамента США и Министерства иностранных дел Канады.

Так, МИД Канады призвал своих граждан "избегать поездок в Россию".

"Избегайте любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта с Украиной, включая ограниченные варианты перелетов и ограничения на финансовые операции.

Если вы находитесь в России, рекомендуем уехать, пока еще доступны коммерческие способы путешествия", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Немедленно уехать из России призвал американцев Госдеп США.

"Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну. Доступны ограниченные варианты коммерческих рейсов. Сухопутные маршруты на автомобиле и автобусе также по-прежнему открыты.

Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее организовать это самостоятельно. Если вы планируете остаться в России, имейте в виду, что возможности посольства США по оказанию помощи гражданам США строго ограничены и условия, включая варианты транспортировки, могут внезапно измениться.

Граждане США, которые могут выехать из России в другую страну и нуждаются в экстренной помощи по прибытии, могут обратиться в посольство или консульство США в этой стране", - говорится в сообщении Госдепа.

Отметим, что российские авиакомпании массово отменяют рейсы в другие страны. В частности, об отмене всех международных рейсов с 8 марта заявили авиакомпания "Аэрофлот" и лоукостер "Победа".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959592-ssha-i-kanada-prizvali-svoih-grazhdan-pokinut-rossiyu/