Токаев раскрыл детали разговоров с Путиным и Зеленским

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter рассказал, какие вопросы были затронуты во время их недавнего разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

"Поговорил с президентом Владимиром Путиным по вопросам торгово-экономического развития. По ситуации в Украине подчеркнул настоятельную необходимость достижения соглашения за столом переговоров", - написал глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев рассказал о вчерашнем разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Поговорил с президентом Владимиром Зеленским о ситуации в Украине. Подчеркнул важность достижения соглашения путем переговоров для прекращения военных действий в Украине. Достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере", - сообщил президент Казахстана.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Также глава государства поговорил и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стало известно, что разговор прошел по инициативе украинской стороны. В ходе диалога собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с Токаевым обсуждалось сотрудничество в гуманитарных вопросах и ситуация с безопасностью в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959038-tokaev-raskryl-detali-razgovora-s-putinym/