Тлеуберди: Вопрос о признании Казахстаном ЛНР и ДНР не стоит

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Позицию Казахстана по поводу признания независимости Луганской Народной республики и Донецкой Народной республики озвучил в кулуарах правительства министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент NUR.KZ.

"Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. Понятно, сейчас в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана.

Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном ЛНР и ДНР не стоит, мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН.

Понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, поэтому Казахстан призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению ситуации", - заявил Тлеуберди.

Напомним, минувшей ночью глава РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Этим же указом Путин поручил российской армии обеспечить поддержание мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на действия России, международно признанные границы Украины останутся прежними.

Как международное сообщество отреагировало на признание независимости ЛНР и ДНР, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957226-tleuberdi-vopros-o-priznanii-kazahstanom-lnr-i-dnr-ne-stoit/