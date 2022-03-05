Укрепление тенге ожидается во втором полугодии 2022, заявили в международном агентстве S&P

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Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне BBB-, прогноз – стабильный. Сильная фискальная позиция, значительные внешние резервы, благоприятная ситуация на рынке нефти являются поддерживающими кредитный рейтинг факторами, сообщается на официальном сайте Нацбанка РК.

S&P отметило, что геополитическая ситуация не повлияла на изменение кредитных показателей Казахстана, несмотря на тесные политические, финансовые и экономические связи с Россией.

"Вторичные эффекты экономических санкций в отношении России будут управляемыми и не отразятся на доступе Казахстана к его ключевым экспортным рынкам", - говорится в сообщении.

Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга как и прежде остается сильная фискальная позиция страны с низким уровнем государственного долга и существенными ликвидными активами.

Внедрение бюджетного правила, ограничивающего объем трансфертов из Национального фонда в бюджет, и увеличение объемов добычи нефти позволят Казахстану сохранить сильную фискальную позицию, считают аналитики S&P.

Внешние резервы Казахстана также остаются значительными, валовые потребности во внешнем финансировании относительно низкие.

Рост ВВП в 2022 году прогнозируется S&P на уровне 3,6%.

Аналитики S&P отметили, что инфляция в среднем составила 8% в 2021 году, выше установленного Нацбанком коридора в 4-6%, что отражает проводимую стимулирующую фискальную политику и повышение цен на импортируемые товары. S&P ожидает, что инфляция замедлится до 5% к 2025 году.

Агентство подчеркнуло, что для поддержания стабильности цен в условиях неопределенности Национальный банк повысил базовую ставку до 13,5%.

Аналитики позитивно оценили повышение эффективности, независимости и транспарентности Национального банка.

"По мнению аналитиков S&P, реализация планов Нацбанка по выходу из программ поддержки экономики в 2023 году, совместная работа с Министерством финансов по построению кривой доходности с целью повышения ликвидности на внутреннем вторичном рынке, усиливают трансмиссионный канал монетарной политики.

Кроме того, выделение из компетенции Национального банка функции по финансовому регулированию позволило усовершенствовать деятельность Нацбанка по обеспечению макроэкономической стабильности, подчеркнули аналитики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим плавающего обменного курса помог экономике адаптироваться к внешнему давлению. По оценке S&P ожидается укрепление курса тенге во втором полугодии 2022 года, который снизился почти на 15% в связи с текущими событиями.

Согласно S&P, динамика кредитного рейтинга будет зависеть от дальнейшего совершенствования государственного управления, политики государственных институтов, эффективности монетарной политики и состояния банковского сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959418-ukreplenie-tenge-ozhidaetsya-vo-vtorom-polugodii-2022-zayavili-v-mezhdunarodnom-agentstve-sp/