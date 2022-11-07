О чем говорил Токаев на встрече с общественностью Мангистау

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Мангистаускую область и провел встречу с общественностью региона. В своем выступлении президент отметил, что одним из приоритетов развития региона должна стать модернизация сфер промышленности и бизнеса, передает официальный сайт Акорды.

Открывая встречу с общественностью Мангистауской области, Касым-Жомарт Токаев остановился на уникальных особенностях региона и отметил, что область имеет огромный потенциал для развития и процветания. Как сообщил президент, за годы независимости численность населения области увеличилась в 2,5 раза.

По мнению главы государства, одним из приоритетов развития региона должна стать модернизация сфер промышленности и бизнеса. Одна из основных задач государства на текущем этапе – реальная диверсификация национальной экономики. Необходимо создавать производства, выпускающие готовую продукцию глубокой переработки.

"На 2023-2026 годы запланировано реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге, что позволит создать более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов.

Большой потенциал у области имеется в сфере развития предпринимательства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 32%. В данной сфере занято почти 140 тысяч человек.

Радует, что растет количество предпринимателей в обрабатывающем секторе, туризме, торговле, а также в образовании и медицине. Считаю, это свидетельством того, что экономика региона встала на путь диверсификации. Дополнительный импульс развитию МСБ в области может придать более активное использование инструмента "Мен – кәсіпкермін" ("Я – предприниматель")", – сказал глава государства.

Следующей важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал повышение транспортно-логистического и инвестиционного потенциала. По его словам, Мангистауская область в силу своего выгодного географического положения имеет огромный потенциал для того, чтобы стать транспортно-транзитным узлом мирового значения.

"Город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана. На фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла. Мы планируем реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов. С учетом нынешней ситуации на мировых рынках, дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение. По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами", – отметил Токаев.

Отдельно президент остановился на проблеме качества автодорог. Напомнив о постоянных жалобах местных жителей на качество дорог областного значения, он заявил, что улучшение качества автодорог требует самого пристального внимания. В частности, глава государства указал на то, что работа по строительству трассы "Бейнеу-Шалкар" идет очень медленно, и поручил правительству ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги. Кроме того, правительству совместно с акиматом поручено со следующего года приступить к ремонту дорог "Актау – Форт-Шевченко", "Таушык – Шетпе".

Касым-Жомарт Токаев отметил, что по вложенным инвестициям, объему произведенной продукции и уплаченным налогам СЭЗ "Морской порт Актау" входит в тройку лидирующих по республике. Он также сообщил, что поставил задачу обеспечить неосвоенные земельные участки в специальных экономических зонах объектами инфраструктуры.

"Считаю, что правительству необходимо продлить сроки функционирования специальных экономических зон. Одним из удачных примеров инвестиционного сотрудничества Казахстана с зарубежными партнерами является проект по созданию центра по производству "зеленого" водорода.

На прошлой неделе в ходе официального визита президента Европейского совета Шарля Мишеля между Казахстаном и немецко-шведской компанией было подписано соответствующее соглашение об инвестициях. Инвестор планирует организовать в Мангистауской области производство "зеленого" водорода.

Предполагается также строительство опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии на 40 гигаватт. Реализация данного проекта позволит создать порядка 3500 рабочих мест на период строительства и 1800 новых постоянных рабочих мест – после ввода объекта в эксплуатацию.

Будут подготовлены и обучены отечественные кадры, обеспечено строительство инфраструктуры, инвестор будет выполнять свои социальные обязательства", – сказал президент.

Далее глава государства остановился на вопросах модернизации системы водоснабжения и инженерной инфраструктуры области, развития городов Актау и Жанаозен.

Он сообщил, что поставлена задача в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. До конца текущего года 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением. До 2025 года в регионе планируется реализовать 9 проектов по опреснению воды, 4 проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов.

По мнению президента, в регионе есть проекты, к реализации которых нужно приступить незамедлительно. В их числе – строительство опреснительного завода в селе Кендерли и реконструкция магистрального водовода Астрахань – Мангышлак, введенного в эксплуатацию 33 года назад. Кроме того, динамичное развитие региона и высокие темпы прироста населения остро ставят вопрос модернизации инженерных сетей, тогда как на сегодняшний день инженерные сети города Актау изношены на 75%. В этой связи глава государства поручил правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей. Далее он остановился на вопросах дальнейшей застройки областного центра.

"Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280.

Поручаю правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау. Особого внимания требует комплексное развитие Жанаозена. На решение его проблем выделено свыше 580 миллиардов тенге. Для города это значительные средства, которые нужно грамотно использовать", – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии сферы образования и здравоохранения, а также поддержки молодежи. Он отметил, что наблюдается высокий дефицит мест в детских садах – в очереди стоят около 10 тысяч детей. Аналогичная ситуация – со школами. В области не хватает 13 тысяч ученических мест, имеются аварийные и трехсменные школы.

Как считает президент, для строительства детских садов необходимо использовать возможности государственно-частного партнерства. Он также сообщил, что в Мангистауской области в ближайшие три года в рамках Национального проекта "Комфортная школа" будет построена 21 школа. Глава государства обратил внимание на то, что этого недостаточно, и призвал шире использовать возможности бизнеса в этой работе.

Особое внимание, по мнению главы государства, нужно уделить подготовке профессиональных кадров, востребованных в регионе. По его словам, на текущий учебный год на обучение в вузах выделено более 73 тысяч грантов. Кроме того, дополнительно было предусмотрено 10 тысяч целевых образовательных грантов для абитуриентов из западных регионов страны, 6 тысяч из которых предназначались Мангистауской области.

"Из этих грантов освоена была только четверть. Это неприемлемо. При этом в регионе сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах. Все это говорит о слабой профориентационной деятельности вузов и профильного министерства. Не была должным образом проведена информационная работа с абитуриентами и их родителями.

Поручаю Министерству науки и высшего образования на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу о целевых образовательных грантах. Надо сказать, что гранты на обучение для местной молодежи, нехватка специалистов, в конечном счете, и развитие целого региона – все это тесно связанные между собой проблемы. Поэтому акиму области нужно очень тщательно подходить к их рассмотрению", – сказал президент.

Наряду с этим глава государства отметил приоритетность создания условий и стимулов для того, чтобы талантливая и активная молодежь могла реализовывать свой потенциал. Он полагает, что местной молодежи для повышения квалификации или трудоустройства необходимо выезжать и в другие регионы, в том числе в Алматы, Астану. Нужно расширять свой кругозор, нельзя ограничиваться только своей областью.

Еще одной важной сферой, требующей внимания, по мнению президента, является развитие системы здравоохранения. Он сообщил, что началось строительство центральной больницы в Мунайлинском районе. Особого внимания требует оснащение бригад скорой помощи, состояние санитарного автотранспорта. В областном центре есть необходимость строительства многопрофильной больницы и новой станции скорой помощи.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, агропромышленный сектор является одним из стратегических приоритетов экономического развития нашей страны. В этом контексте поставлена задача по повышению потенциала сельского хозяйства и развития продовольственного рынка Мангистауской области.

"Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. В первую очередь мы должны обеспечить качественным и доступным продовольствием собственную страну. Особую значимость этот вопрос имеет в Мангистауской области. Ежегодно сюда завозится продовольствие на сумму в 100 миллионов долларов.

Высокая зависимость от внешних поставок сказывается на ценах на продукты, рост которых с начала года уже превысил 20%. Во многом такая ситуация связана с географическими особенностями области и проблемами в логистике. При этом Мангистау выступает в качестве ключевого центра в транспортно-транзитной стратегии Казахстана. Поэтому следует наращивать возможности по экспорту и импорту продовольственных товаров", – заявил президент.

В Мангистауской области ежегодно до 75% всех необходимых кормов завозится из других регионов страны. Поэтому обеспечение кормами – это серьезная проблема для области. Глава государства полагает, что для снижения себестоимости продуктов животноводства в области нужно предусмотреть льготные тарифы на перевозку кормов из других регионов и расширить местную кормовую базу.

Наряду с этим глава государства остановился на развитии туризма и экологической ситуации в регионе. По его словам, во всем мире туризм становится значимым фактором развития экономики. В этой связи большой потенциал открывается перед Мангистау.

"Следует подумать над перспективой реализации международных проектов с участием прикаспийских государств, в частности такого интересного направления, как круизный туризм. Помимо прекрасных пляжей, Мангистау славится также своими сакральными местами и подземными мечетями Бекет-ата, Шопан-ата, Шакпак-ата и другими. Наряду с этим нужно уделять внимание историко-культурным заповедникам и музеям", – полагает президент.

Говоря о серьезных экологических проблемах Мангистау, Касым-Жомарт Токаев назвал важнейшей задачей сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия.

"Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле.

Летом я посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований, который активно занимается изучением причин сокращения численности тюленей. В этом важном вопросе нужен комплексный научный подход.

Ранее было запланировано создание государственных природных резерватов в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя. Министерству экологии нужно ускорить данную работу и принять все необходимые решения", –подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент затронул и такие важные проблемы, как пресечение незаконного промысла рыб, а также необходимость изучения причин и последствий обмеления Каспия. В этом контексте он предложил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспийского моря.

Глава государства в своей речи акцентировал внимание на необходимости формирования культуры политической ответственности. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех мангистаусцев за то, что они решают возникающие проблемы путем переговоров и диалога.

"Вы продемонстрировали яркий пример ответственности за судьбу страны во время событий Трагического января. Здесь в те дни удалось избежать человеческих жертв. Не подверглись нападениям правительственные и общественные учреждения. Это замечательный пример уважения к своей стране. Безусловно, человеческая жизнь превыше всего. Любую серьезную проблему можно решить мирным путем. Мы придерживаемся этого принципа как во внутренней, так и во внешней политике", – заявил президент.

По словам главы государства, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер, и, несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не улучшается.

"Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное", – подчеркнул президент.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду граждан за их значительные достижения и особый вклад в развитие страны.

Орденом "Парасат" награжден ветеран труда Кузембай Ергалиев, ордена "Құрмет" удостоена учитель КГУ "Специализированный IT-лицей" Людмила Рябова. Орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени награждены медсестра Сенекской врачебной амбулатории ГКП "Каракиянская центральная районная больница" Жанимгуль Дюсембаева и ремонтник ГКП "Өзен жылу" Сейидали Киякбаев. Медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечена мастер ТОО "Акжол+К" Феруза Каракесекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1996048-o-chem-govoril-tokaev-na-vstreche-s-obschestvennostyu-mangistau/