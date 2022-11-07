Токаев о Мангистауской области: Здесь удалось избежать жертв в дни трагического января

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области заявил, что в дни трагического января регион стал примером уважения к своей стране, поскольку в нем удалось избежать человеческих жертв и нападения на объекты, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"Нам следует прививать культуру политической ответственности. Необходимо вырабатывать хорошую привычку – решать любые проблемы путем переговоров и диалога.

Вы продемонстрировали яркий пример ответственности за судьбу страны во время событий Трагического января.

Здесь в те дни удалось избежать человеческих жертв. Не подверглись нападениям правительственные и общественные учреждения. Это замечательный пример уважения к своей стране", – заявил Токаев.

Он добавил, что любую проблему можно решить мирным путем – этот принцип заложен как во внешней, так и во внутренней политике.

"Очевидно, что успех и процветание невозможны без стабильности, мира и спокойствия. Прежде всего, нам нужны закон и порядок. Наши законы должны быть справедливыми, а порядок – строгим. По-другому в нынешней ситуации быть не может. Без стабильности и мира не будет прогресса", – заявил Токаев.

Напомним, сегодня, 7 ноября, в ходе встречи с общественностью Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев объяснил, какими должны быть шаги Казахстана во внутренней и внешней политике. Он отметил, что государство на высоком профессиональном уровне проводит политику, направленную на защиту национальных интересов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996035-tokaev-o-mangistauskoy-oblasti-zdes-udalos-izbezhat-zhertv-v-dni-tragicheskogo-yanvarya/