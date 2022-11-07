Токаев высказался о массовой гибели тюленей и рыб в Каспийском море

Рыба. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Казахстана на встрече с общественностью в Мангистауской области затронул проблемы Каспийского моря – гибель тюленей и рыбы, незаконный промысел, а также снижение уровня воды в море, передает Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море.

Важно пресекать незаконный промысел на Каспии, который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также он заявил, что остро стоит проблема снижения уровня воды в Каспийском море.

"С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении.

В этой связи считаю необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств", - добавил Токаев.

Президент сегодня прибыл в Мангистаускую область с рабочим визитом. На встрече с общественностью он рассказал, какие предприятия намерены создать в регионе, а также назвал неприемлемым тот факт, что актаусцы стоят в очереди за водой.

Кроме того, Токаев заявил, что границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996030-tokaev-vyskazalsya-o-massovoy-gibeli-tyuleney-i-ryb-v-kaspiyskom-more/