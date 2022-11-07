"Нужно расширять свой кругозор": Токаев призвал молодежь Мангистау выезжать в Алматы и Астану

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области высказался о молодежи региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

Глава государства заявил, что молодежь региона готова деятельно участвовать в развитии страны, предлагать и воплощать в жизнь прорывные инициативы.

"Нужно создавать условия для того, чтобы талантливая и активная молодежь могла реализовывать свой потенциал", – добавил он.

При этом президент возложил особую ответственность на молодежные ресурсные центры.

"Местной молодежи для повышения квалификации или трудоустройства необходимо выезжать и в другие регионы, в том числе в Алматы, Астану. Нужно расширять свой кругозор, нельзя ограничиваться только своей областью. Правительство должно оказать поддержку региону в этой сфере", – резюмировал Токаев.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Мангистауской области.

Глава государства провел встречу с общественностью региона, на которой высказался о частых трудовых конфликтах в области, объяснил, какими должны быть шаги Казахстана во внутренней и внешней политике, а также указал на массовую гибель тюленей и рыб в Каспийском море.

Кроме того, президент вручил госнаграды пятерым жителям Мангистауской области за особые заслуги перед страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996029-nuzhno-rasshiryat-svoy-krugozor-tokaev-prizval-molodezh-mangistau-vyezzhat-v-almaty-i-astanu/