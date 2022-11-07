"Нужно расширять свой кругозор": Токаев призвал молодежь Мангистау выезжать в Алматы и Астану
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области высказался о молодежи региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".
Глава государства заявил, что молодежь региона готова деятельно участвовать в развитии страны, предлагать и воплощать в жизнь прорывные инициативы.
"Нужно создавать условия для того, чтобы талантливая и активная молодежь могла реализовывать свой потенциал", – добавил он.
При этом президент возложил особую ответственность на молодежные ресурсные центры.
"Местной молодежи для повышения квалификации или трудоустройства необходимо выезжать и в другие регионы, в том числе в Алматы, Астану. Нужно расширять свой кругозор, нельзя ограничиваться только своей областью. Правительство должно оказать поддержку региону в этой сфере", – резюмировал Токаев.
Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Мангистауской области.
Глава государства провел встречу с общественностью региона, на которой высказался о частых трудовых конфликтах в области, объяснил, какими должны быть шаги Казахстана во внутренней и внешней политике, а также указал на массовую гибель тюленей и рыб в Каспийском море.
Кроме того, президент вручил госнаграды пятерым жителям Мангистауской области за особые заслуги перед страной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996029-nuzhno-rasshiryat-svoy-krugozor-tokaev-prizval-molodezh-mangistau-vyezzhat-v-almaty-i-astanu/