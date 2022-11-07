Токаев: Необходимо устранить посредников, влияющих на конечную стоимость продовольствия

Чек и продукты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед общественностью Мангистауской области. Он отметил важную роль Мангистау в транспортно-транзитной стратегии Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

"Мангистау играет важную роль в транспортно-транзитной стратегии Казахстана. Поэтому, расширяя транспортно-логистический потенциал региона, следует наращивать возможности по экспорту и импорту продовольственных товаров.

Переориентировав часть транзитных потоков, мы сможем снизить стоимость продуктов питания. Учитывая глобальное санкционное противостояние, целесообразно рассмотреть вопрос создания здесь производственных мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья с иностранными партнерами с последующим реэкспортом готовой продукции за рубеж", – заявил президент.

Он подчеркнул, что следует также наладить транспортировку социально значимых продовольственных товаров в Мангистау из других регионов страны. Правительству необходимо проработать введение особых низких тарифов для поставок в область.

"Необходимо устранить всех лишних посредников, влияющих на конечную стоимость продовольствия. Важной задачей является увеличение числа складов для хранения продуктов питания. Сейчас ведется строительство оптово-распределительного центра, все работы должны быть завершены в срок", – добавил Токаев.

По его словам, акимату следует предоставить частным инвесторам площадки с необходимой инфраструктурой для строительства новых продовольственных складов.

"Для стимулирования агропромышленного комплекса мы ввели практику форвардного финансирования сельхозпроизводителей. Используя этот инструмент, социально-предпринимательская корпорация области может заблаговременно заключить контракты с фермерами других регионов на поставки необходимой продукции.

В этом вопросе важна своевременность принимаемых мер, нужно заранее прогнозировать различные варианты развития событий и действовать проактивно. Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за экстремальной засухи и бескормицы многие сельчане потеряли свой скот", – заключил глава государства.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Мангистауской области.

Он провел встречу с общественностью региона, где в числе прочего указал на массовую гибель тюленей и рыб в Каспийском море, а также заявил, что строительство трассы "Бейнеу – Шалкар" идет очень медленно.

Кроме того, президент вручил госнаграды пятерым жителям Мангистауской области за особые заслуги перед страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996025-tokaev-neobhodimo-ustranit-posrednikov-vliyayuschih-na-konechnuyu-stoimost-prodovolstviya/