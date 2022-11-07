Токаев: Строительство трассы "Бейнеу – Шалкар" идет очень медленно

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Мангистауской области заявил, что строительство трассы "Бейнеу – Шалкар" идет очень медленно. Также он поручил отремонтировать дороги "Актау – Форт-Шевченко" и "Таушык – Шетпе", передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог. В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы "Бейнеу – Шалкар".

Работа идет очень медленно. Правительству требуется серьезно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги.

Жители региона часто жалуются на качество дорог областного значения. Поручаю Правительству совместно с акиматом со следующего года приступить к ремонту дорог "Актау – Форт-Шевченко", "Таушык – Шетпе", - поручил Токаев.

Также для придания нового импульса развитию экономики региона, по мнению Токаева, нужно повысить его инвестиционную привлекательность. Президент предложил продлить срок функционирования специальных экономических зон.

"Широкие возможности для этого открывает деятельность специальной экономической зоны "Морской порт Актау". По вложенным инвестициям, объему произведенной продукции и уплаченным налогам СЭЗ входит в тройку лидирующих по республике.

Ранее мною ставилась задача обеспечить неосвоенные земельные участки в специальных экономических зонах объектами инфраструктуры, подвести к ним все необходимые коммуникации. Предстоит активизировать работу в этом направлении.

Считаю, что правительству необходимо продлить сроки функционирования специальных экономических зон. Одним из удачных примеров развития инвестиционного сотрудничества Казахстана с зарубежными партнерами является проект по созданию центра по производству "зеленого" водорода", - заявил Токаев.

Также на сегодняшней встрече с общественностью в Мангистауской области президент отметил транспортный потенциал региона, а также рассказал, какие предприятия намерены создать в области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996014-tokaev-stroitelstvo-trassy-beyneu-shalkar-idet-ochen-medlenno/