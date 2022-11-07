Токаев прилетел в Мангистаускую область (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Ногаев. Кадр из видео: t.me/bort_01

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.

Пресс-служба Акорды опубликовала кадры прибытия президента в регион.

В Мангистауской области глава государства проведет встречу с общественностью региона.

"За годы независимости численность населения области увеличилось в 2,5 раза. Нам хорошо известно, что в регионе существует ряд проблем, связанных со значительным приростом населения. По возможности все эти проблемы постепенно решаются.

Надо сказать, я всегда уделяю особое внимание Мангистауской области. Вы знаете, что, вступив в должность главы государства, я в первую очередь посетил священный Туркестан и Мангистау", - заявил президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996008-tokaev-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-mangistauskuyu-oblast/