Токаев: Актаусцы вынуждены были стоять в очередях за водой – это неприемлемо

Колонка с водой. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Хабар24

Глава Казахстана на встрече с общественностью Мангистауской области заявил, что одним из острых вопросов региона является дефицит питьевой воды – летом в селах воду дают по часам, а в мае этого года жители Актау стояли в очереди к водовозам, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

Токаев заявил о необходимости модернизации системы водоснабжения и инженерной инфраструктуры Мангистауской области, а также развитии городов Актау и Жанаозен.

"Одним из наиболее острых вопросов, волнующих жителей региона, остается дефицит питьевой воды. Известно, что из-за нехватки мощностей по опреснению в городах и селах области вода в летний период подается по часам.

Что таить, в мае текущего года актаусцы вынуждены были даже стоять в очередях к водовозам. Это совершенно неприемлемая ситуация.

Ожидается, что к 2025 году потребность в воде в области вырастет до 260 тысяч кубометров. Я поставил задачу в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. Акимат начал работу в этом направлении. По моему поручению до конца текущего года 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением", – заявил Токаев.

Он добавил, что до 2025 года в регионе планируется реализовать девять проектов по опреснению воды и четыре проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов.

Ранее мы писали, что в сентябре жители поселка Кызылтобе в Мангистауской области ежедневно отстаивали огромные очереди, чтобы купить воду. Еще четыре года назад в село провели водопровод, однако вода в домах так и не появилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996026-tokaev-aktaustsy-vynuzhdeny-byli-stoyat-v-ocheredyah-za-vodoy-eto-nepriemlemo/