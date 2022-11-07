Довести транзит нефти до 20 млн тонн в год за счет портов Актау и Курык поручил Токаев

Каспийское море. Фото: Zahra Momeni / EyeEm / Getty Images

В ходе встречи с общественностью Мангистауской области глава государства отметил транспортный потенциал региона, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

"Повышение транспортно-логистического и инвестиционного потенциала. Мангистауская область в силу своего выгодного географического положения имеет огромный потенциал. Перед нами стоит задача рационально использовать свои сильные стороны и сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения.

Город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана. На фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла", - отметил президент.

Он подчеркнул, что планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов.

"С учетом нынешней ситуации на мировых рынках, дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение. По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами. Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год", - отметил Токаев.

Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996017-aktau-schitaetsya-morskimi-vorotami-kazahstana-tokaev-o-transportnom-potentsiale-mangistauskoy-oblasti/