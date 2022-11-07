Токаев вручил госнаграды пятерым жителям Мангистауской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Мангистаускую область вручил государственные награды группе граждан за особые заслуги перед страной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

Указом главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом "Парасат" – ветеран труда Кузембай Ергалиев ;

; орденом "Құрмет" – учитель КГУ "Специализированный IT-лицей" Людмила Николаевна Рябова ;

; орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени – медсестра Сенекской врачебной амбулатории ГКП "Каракиянская центральная районная больница" Жанимгуль Мурсаловна Дюсембаева ;

; орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени – ремонтник ГКП "Өзен жылу" Сейидали Киякбаев ;

; медалью "Ерен еңбегі үшін" – мастер ТОО "Акжол+К" Феруза Бисенбаевна Каракесекова.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Мангистауской области.

Он провел встречу с общественностью региона, где рассказал, какие предприятия намерены создать в Мангистауской области, высказался о частых трудовых конфликтах, а также заявил, что в последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996040-tokaev-vruchil-gosnagrady-pyati-zhitelyam-mangistauskoy-oblasti/