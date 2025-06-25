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    Политика

      "Наука предлагает изъять 800 тыс. голов": глава Минэкологии об отстреле сайгаков

      Опубликовано:

      Сайгак в степи
      Сайгак. Иллюстративное фото: Victor Tyakht/Getty Images

      На брифинге правительства глава Минэкологии заявил, что решение по отстрелу сайгаков будет озвучено скоро - ученые, по его словам, предлагают изъять 20% популяции, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Мы официально получили научное обоснование. Сегодня мы рассматриваем организационные вопросы, я думаю, что через день-два мы огласим решение. Наука предлагает изъятие 20% от всей популяции", - сообщил министр экологии Ерлан Нысанбаев.

      По его словам, сегодня количество сайгаков в стране составляет 3,9 млн.

      "Получается, что мы должны изъять около 800 тыс.", - добавил Нысанбаев.

      Он сообщил, что для такого "объема изъятия" нужны мясокомбинаты, которые собираются создать совместно с акиматами и заинтересованными компаниями.

      Ранее в мажилисе была поднята тема о том, на фоне роста поголовья сайгаков, фермеры заявили, что вынуждены выгонять их с полей.

      Аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков. Отмечалось, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях.

      В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

      А в марте в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.

      Напомним, ранее депутат Павел Казанцев неожиданно заявил, что проблемы из-за выросшей численности сайгаков в Казахстане - это война. Депутат предложил разрешить частный убой сайгаков, чтобы казахстанцы смогли "фигачить" из ружья по животным.

      Отметим, несколько лет назад президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал выговор главе Минэкологии "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков". Президент заявлял, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

      Месяц назад вице-министр экологии и природных ресурсов прокомментировал предложение использовать мясо сайгаков в Казахстане после их убоя.

      Неделю назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1.5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления популяции данного уникального древнего животного в соседней стране. Позже глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев высказался о решении подарить Китаю 1,5 тыс. сайгаков

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