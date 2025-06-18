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    Политика

      Почему Казахстан подарил сайгаков Китаю, рассказал глава Минэкологии

      Опубликовано:

      Сайгак лежит в траве
      Сайгак. Иллюстративное фото: DNK-KolyaN/Getty Images

      Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев сегодня в кулуарах мажилиса высказался о решении подарить Китаю 1,5 тыс. сайгаков, передает корреспондент NUR.KZ.

      Ерлан Нысанбаев отметил, что западная часть КНР является ареалом обитания сайги.

      "Вообще я считаю, что для обеспечения устойчивости популяции сайгака как вида, раз уж мы сегодня владеем 99% всей мировой популяции, нам нужно их вернуть в исторические исконные места их обитания. Тем самым мы упрочим устойчивость всей популяции сайгаков. Это очень важно. 1,5 тыс. голов - в части обеспечения устойчивости (популяции в Китае – прим. ред.) поможет", - считает министр.

      По его словам, перевезут сайгаков после изучения мест обитания совместно с учеными Китая.

      "Китайские ученые должны определить места, еще раз пройтись, посмотреть места их обитания, на предмет полноценности кормовой базы и так далее. Ну и затем способы перемещения различные, будем думать, какие будет более оптимальны.

      99 % всей популяции у нас в Казахстане. Да, государство уделило очень большое внимание, вложили немалые средства. С 2003 года, когда оставалось всего 2,5 тыс., мы довели почти до более пяти миллионов. Но надо всегда помнить, что нельзя эту популяцию считать, что это наша.

      Популяция сайгаков распространялась и в других странах. Ареал и популяции не ограничен территорией Казахстана. Это территории Монголии, Китая, Российской Федерации, Туркменистана. Поэтому сегодня мы должны быть заинтересованы, чтобы в этих странах ученые занялись реинтродукцией, то есть восстановлением популяции сайгаков с целью обеспечения устойчивости всей популяции в мире. Понимаете? То есть в этих странах", - пояснил глава Минэкологии.

      Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1.5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления популяции данного уникального древнего животного в соседней стране.

      Стоит отметить, что в апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

      В начале мая также аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков. До трех млн выросла численность сайгаков в стране.

      Позже очевидцы сняли на видео многотысячное стадо сайгаков в степи Павлодарской области. Некоторые пользователи в комментариях выразили беспокойство за работу фермеров.

      В конце мая в мажилисе была поднята тема о том, что на фоне роста поголовья сайгаков фермеры вынуждены выгонять их с полей.

      Недавно сотни тысяч сайгаков оккупировали 350 тыс. гектаров засеянных полей Нуринского района в Карагандинской области. Фермеры боятся остаться без урожая.

      До этого в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.

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