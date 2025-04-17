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Эзотерика

"Нас изгоняют животные": на сайгаков пожаловались казахстанцы (видео)

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Сайгак в степи
Сайгак. Иллюстративное фото: Victor Tyakht/Getty Images

Костанайские аграрии обеспокоены ростом численности сайгаков и боятся за будущий урожай. Они просят власти принять меры и защитить их от животных, передает Astana TV.

Как сообщает телеканал, за последние 5 лет количество степных антилоп в Казахстане увеличилось в несколько раз и сейчас доходит до миллиона особей. Сельхозпроизводители уверены, численность сайги необходимо контролировать, пока она не навредила экономике.

Аграрий Юрий Заикин уже 35 лет занимается земледелием. В его хозяйстве более 15 тысяч гектаров площадей. Расположено оно в Жангельдинском районе, именно там, где проходят пути миграции сайгаков.

Последние 5 лет, говорит фермер, эти животные стали почти подчистую вытаптывать поля. Ежегодно после нашествия сайги хозяйство теряет 30% посевов.

"Бежит 5 тысяч голов сайги, пробежало один раз - все уже. Ну 5 тысяч пробежало, ну что ты возьмешь? Оно не может быть подчистую, ну там уже нет половины (посевов - прим. ред.), и оно дальше не восстанавливается.

До того она (сайга - прим. ред.) осмелела, что ничего не боится, ни дронов, мотоциклисты гоняют, уже нападает на мотоциклистов. Не убегает с поля и просто хищнически поедает молодые ростки", - сетует Заикин.

Жангельдинские степи - это своеобразный роддом для степных антилоп. Сейчас костанайские фермеры опасаются очередного окота сайгаков в мае. Численность животных может еще увеличиться, и это принесет разрушительные последствия для хлеборобов.

"Она вытаптывает не только посевы, она вытаптывает и сенокосные угодья, она вытаптывает пастбища, завтра людям там просто невозможно будет жить - человек уйдет сам. Это что выходит? Нас изгоняют животные, дикий мир что ли изгоняет?" - возмущен аграрий.

Чтобы контролировать численность популяции, Минэкологии предлагает новые правила, альтернативные отстрелу. Во-первых, нанести на карту все места пути миграции и обитания сайгаков. Сейчас этим исследованием занимается институт зоологии.

Границы сельскохозяйственных участков тоже будут пересмотрены. Но не в ущерб фермерам, заверяют в комитете лесного хозяйства и животного мира. В основном это коснется мест окота сайгаков.

"В местах окота сайгаков, он никуда не уходит, он в одно и то же время в этом месте ежегодно окот проводит. Такие места уже находятся в особо охраняемых территориях, где не раздаются эти земли для сельхозников", - заверил замглавы проектного офиса Комитета лесного хозяйства и животного мира Аскар Абдрахманов.

В Минэкологии говорят, что об изъятии сельхозплощадей у аграриев речи пока не идет. Тем более при увеличении численности определить, куда пойдет сайга, крайне сложно. В прошлом году 170 инспекторов по всей стране работали на полях, чтобы отпугивать животных от посевов. В этом году пока планируется сделать то же самое.

Отметим, в 2023 году в Казахстане складывалась похожая ситуация. В мае того года казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В октябре в Минэкологии сообщали, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. Позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

При этом в ноябре сообщалось о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.

В декабре 2023 года в Международном союзе охраны природы объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения в Казахстане.

Однако в апреле 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

В прошлом месяце в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236461-nas-izgonyayut-zhivotnye-na-saygakov-pozhalovalis-kazahstancy-video/