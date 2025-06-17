Казахстан подарит Китаю 1,5 тыс. сайгаков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил подарить 1,5 тыс. сайгаков правительству Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1.5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления популяции данного уникального древнего животного в соседней стране", - сообщили в пресс-службе президента РК.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков.

Напомним, вчера, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.

После председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Акорду на переговоры - его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Затем лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.

По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа.

Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.