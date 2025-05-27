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"С ружьем выезжать и фигачить": депутат заявил, что сайгаков нужно убивать "как на войне"

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Стадо сайгаков в степи
Сайгаки. Иллюстративное фото: vzmaze / Getty images

На заседании в мажилисе депутат Павел Казанцев удивил своим жестким предложением расправляться с сайгаками в Казахстане "как на войне", передает корреспондент NUR.KZ.

Свое выступление депутат Павел Казанцев начал с того, что поднял над головой стопку бумаг с обоснованиями ученых по вопросу регулирования численности сайгаков и заявил, что "это нельзя читать без слез".

"Какие мы совестливые, потому что, видите ли, в сетях нас гнобят за то, что мы одну-другую голову (сайгаков - прим.авт.) можем потерять. У нас очевидная ЧС, а мы прикрываемся какими-то научными обоснованиями. (…)

На войне, как на войне, а это война, коллеги. Давайте мы прислушаемся, о чем наши коллеги говорят на селе. Мы миллиарды тратим народных денег, чтобы покрывать убытки этих несчастных крестьян. (…) Это даже не война, но битва, скажем так, в которую надо вступать немедленно, а не жеваться, не прятаться вот за эти справки безликие, так сказать, позорные", - заявил Казанцев.

По мнению Казанцева, для уменьшения численности сайгаков нужен генштаб. Трупы он предлагает вывозить с полей круглосуточно в морозильных камерах и отправлять на мясокомбинаты.

Также депутат предлагает разрешить частный убой сайгаков - "выезжать с ружьем и фигачить". Ради победы в "войне" Казанцев видит возможным даже "подкрутить" законы.

"Есть генштаб, мы тогда воюем. Нет генштаба - да мы стадо просто блеющих, что-то говорящих, что-то решающих, даже что-то делающих, но мы войну никогда не выиграем. (…)

Подводя черту. Первое - это госубой. Но это капля в море, это не смешно даже, но они должны работать, безусловно. Далее, это должен быть частный убой. А почему людям не дать бесплатного мяса, если, учитывая, опять же, Google в помощь, я не великий кулинар, что тушенка делается элементарно из него. А уж с детства своего помню прекрасно, что тушенка из сайги - почему не заготавливают?

У нас фермеры, задавленные вот этим форматом. У нас закон мешает, да? Ну, наверное, мешает. Но опять же, при режиме ЧС законы можно как-то и прикручивать сейчас. Надо будет - выходить на указ президента даже - на период такой-то принять, что каждое село не на мотоциклах с "бибикалками" ездить, сайгу пугать, он должен с ружьем выезжать и фигачить. И у него должны быть четкие рекомендации. Фигачим, кого? Стреляем, значит, стреляем самцов, а может быть и всех подряд. И в этом ничего страшного нет", - заявил Казанцев.

К слову, несколько лет назад президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал выговор главе Минэкологии "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков". Президент заявлял, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

Жалобы фермеров Казахстана на сайгаков

Также сегодня в мажилисе была поднята тема о том, на фоне роста поголовья сайгаков, фермеры заявили, что вынуждены выгонять их с полей.

В этом месяце аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков. Отмечалось, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях.

В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

А в марте в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2249304-s-ruzhem-vyezzhat-i-figachit-deputat-zayavil-chto-saygakov-nuzhno-ubivat-kak-na-voyne/