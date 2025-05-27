Казахстанским фермерам приходится гонять сайгаков на мотоциклах, чтобы спасти посевы

Сегодня в мажилисе была поднята тема о том, на фоне роста поголовья сайгаков фермеры вынуждены выгонять их с полей, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель ТОО "Сепе-1" Акмолинской области Галымжан Саханов сообщил, что по Егиндыкольскому району количество сайгаков выросло до одного миллиона. В итоге регион очень страдает от наплыва сайгаков.

По его данным, их численность ежегодно увеличивается вдвое. Сейчас в регионе идет период окота, и аграрии уже столкнулись с серьезной проблемой.

"Совместными усилиями мы лишь пытаемся отгонять животных с полей, где уже началась потрава посевов. Это означает, что фермеры могут остаться без урожая. Под угрозой продовольственная безопасность.

Каждый крестьянин имеет кредиты и финансовые обязательства - следовательно, осенью встанет вопрос об их погашении.

Только на территории трех районов сайгаки прошли по более чем 300 тысячам гектаров посевных площадей, нанеся миллиардные убытки. В нашем хозяйстве пострадало около 20 тысяч гектаров.

Уже пятые сутки 10 экипажей на автомобилях и мотоциклах пытаются выгнать животных с полей и спасти посевы. Люди работают на пределе возможностей - с рассвета до ночи за рулем, не видя просвета.

Лаву многотысячных сайгаков не останавливают ни техника, ни звуковые сигналы, ни водные преграды. При встрече с таким стадом в поле человека охватывает страх.

Труженики, обеспечивающие страну хлебом, вынуждены решать проблему государственной важности. Сегодня они находятся в отчаянии и чувствуют свое бессилие", - заявил он.

Фермеры предлагают усилить контроль и регулирование численности популяции путем изъятия части особей из природы, а также открыть предприятия по производству заборов для ограждения посевных площадей с выдачей льготных кредитов и доступными ценами, и ввести журнал ежегодной миграции сайгаков с регулярным информированием сельхозпроизводителей о предполагаемом времени и маршрутах перемещений.

"Сегодня, благодаря службам "Казгидромета", мы можем заранее планировать даже осадки, которые нисходят с неба. А сайгаки бегают по земле у нас на глазах - и каждый раз их приход становится неожиданностью.

Министерству экологии и природных ресурсов Республики Казахстан необходимо срочно выработать стратегию по регулированию численности сайгаков и защите аграриев", - резюмировал спикер.

Напомним, несколько дней назад очевидцы сняли на видео многотысячное стадо сайгаков в степи Павлодарской области. Некоторые пользователи в комментариях выразили беспокойство за работу фермеров.

"Сельхозпроизводителям очередная забота", "Они же уничтожат сельхозугодья. Не позавидуешь фермерам", "Саранча по-казахски", - писали комментаторы.

До этого в начале месяца аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков. Отмечалось, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях.

Специалисты переживают, что фермеры теперь могут пострадать еще сильнее.

В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

А в марте в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.