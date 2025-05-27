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Эзотерика

"Обеспечить население дешевым мясом": в Минэкологии высказались об убое сайгаков в Казахстане

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Сайгаки в степи
Сайгаки. Иллюстративное фото: instagram.com/sakendildakhmet

В кулуарах мажилиса вице-министр экологии и природных ресурсов прокомментировал предложение использовать мясо сайгаков в Казахстане после их убоя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы отвечаем за изъятие (убой сайгаков - прим. авт.). При принятии решения об использовании мы будем отвечать за изъятие.

За переработку отвечает Минсельхоз. Они подбирают мясокомбинат в соответствии со своими условиями, также и убойные пункты, которые есть в населенных пунктах.

Мы тоже поддерживаем это предложение задействовать все близлежащие убойные пункты, чтобы обеспечить местное население дешевым мясом", - заявил вице-министр экологии Нуркен Шарбиев.

Напомним, сегодня на заседании Комитета в мажилисе депутат Павел Казанцев неожиданно заявил, что проблемы из-за выросшей численности сайгаков в Казахстане - это война. Депутат предложил разрешить частный убой сайгаков, чтобы казахстанцы смогли "фигачить" из ружья по животным.

Отметим, несколько лет назад президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал выговор главе Минэкологии "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков". Президент заявлял, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

Жалобы фермеров Казахстана на сайгаков

Также сегодня в мажилисе была поднята тема о том, на фоне роста поголовья сайгаков, фермеры заявили, что вынуждены выгонять их с полей.

В этом месяце аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков. Отмечалось, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях.

В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

А в марте в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249358-obespechit-naselenie-deshevym-myasom-minekologii-ob-uboe-saygakov-v-kazahstane/