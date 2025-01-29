"Решительные меры без излишней волокиты": премьер провел совещание после поручений Токаева

Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства, данных в ходе расширенного заседания накануне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Telegram-канале правительства сообщается, что Олжас Бектенов подчеркнул, что главным ориентиром работы на предстоящий период является обеспечение роста экономики, ориентированного на повышение уровня жизни граждан. В сообщении указано, что правительство примет оперативные решения по всем направлениям и обеспечит своевременную реализацию поручений президента.

По словам Бектенова, правительству нужно активно работать над привлечением инвестиций, реформой налогово-бюджетной политики и сферы недропользования, усилением конкурентных преимуществ страны, улучшением делового климата, инфраструктурным и энергетическом развитием, построением целостной системы цифровизации и переформатированием системы социального обеспечения населения.

"Для этого у правительства есть все полномочия. Министры и акимы должны принимать оперативные решения и нести полную ответственность за реализацию поставленных задач.

Нужен конкретный результат по каждому направлению, о которых глава государства вчера сказал, и эффект от каждого руководителя - и в центре, и на местах. Необходимо заниматься решением конкретных проблем инвесторов, не волокитить, а наоборот - помогать, чтобы бизнесмены приходили, развивались, строили заводы, предприятия, производства. Каждый руководитель должен это поставить во главу угла своей работы. Только конкретная работа.

Нельзя добиться положительного результата в новых условиях, пользуясь старыми, бюрократическими методами работы, формализмом. Поручаю государственным органам сосредоточиться на качественном выполнении задач, поставленных главой государства и принимать решительные меры без излишней волокиты. От нас ждут конкретного результата", - отметил Олжас Бектенов.

Сообщается, что премьер-министр акцентировал внимание на ряде первоочередных направлений работы с акцентом на строгое усиление бюджетной дисциплины и сбалансированное распределение госбюджета на приоритетные направления.

Также отмечается, что в ходе совещания заместители премьер-министра, министры и руководство ряда организаций доложили о планах по обеспечению роста отраслей экономики, совершенствованию законодательных условий для инвесторов, развитию отрасли редкоземельных металлов, созданию ядерного кластера, реформированию отрасли недропользования, модернизации дорожной и транспортно-логистической, инженерной инфраструктуры, обеспечению принципа "Закон и Порядок", внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта, дальнейшему повышению качества образовательных и медицинских услуг.

Напомним, накануне в Астане прошло расширенное заседание правительства с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент призвал вовлечь банки второго уровня в реализацию госпрограмм.

Также на заседании премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС. Зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин по этой теме пояснил, что в Казахстане недостаточная собираемость налогов, и заявил о возможном упразднении соцналога и пенсионных отчислений.

Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС. Еще президент заявил, что авиатопливо в аэропортах Казахстана слишком дорогое, и это мешает преобразовать их в международные конкурентоспособные хабы.

Кроме того, Токаев поручил ускорить принятие закона о совершенствовании ОСМС. Также он высказался о подготовке акимов в Казахстане и поручил запустить новый обучающий проект. Помимо этого, Токаев коснулся вопроса назначения штрафов в Казахстане.