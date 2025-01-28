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Токаев: Нужно ускорить строительство АЭС

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АЭС
АЭС. Көрнекі фото : pexels.com

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

"На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и, в целом, приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны.

Поручаю правительству совместно с "Самрук-Қазына" разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии.

Ожидаю от правительства и парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции", - заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстану нужна ядерная энергия - без этого, с его слов, развитие страны останется под вопросом.

Отметим, сегодня на расширенном заседании правительства с участием президента премьер-министр Олжас Бектенов в своем докладе заявил, что в Казахстане могут построить две АЭС - завершается анализ регионов для определения возможных мест для строительства второй станции.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября текущего года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215823-tokaev-nuzhno-uskorit-stroitelstvo-aes/

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